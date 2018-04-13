Сбежавшая от водителя фура спалила заправку под Новороссийском

Оставленный без присмотра грузовик послужил причиной сильного пожара под Новороссийском — неуправляемая фура протаранила АЗС в селе Владимировка, после чего вспыхнула. Очевидцы сняли на видео преследующего транспортное средство водителя и пламя, охватившее почти всю заправку. Возгорание произошло после взрыва цистерны с пропаном. На кадрах можно увидеть, что водителя в кабине злополучного грузовика, как ни странно, не оказалось. Транспортное средство, самостоятельно двигаясь под уклон, набрало скорость и, прорвав хлипкое ограждение, врезалось в баллон со сжиженным газом.

По информации пресс-службы МЧС, пожарные приехали в течение пяти минут, площадь пожара составила порядка 200 квадратным метров. На тушение АЗС, где в тот момент находилось около 70 тонн топлива, у спасателей ушло около полутора часов. Никто из людей от огня не пострадал.

Дорога А290 оказалась перекрыта в обе стороны, образовались многокилометровые пробки.