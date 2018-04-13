Ещё
Сбежавшая от водителя фура спалила заправку под Новороссийском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавшая от водителя фура спалила заправку под Новороссийском 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Оставленный без присмотра грузовик послужил причиной сильного пожара под Новороссийском — неуправляемая фура протаранила АЗС в селе Владимировка, после чего вспыхнула. Очевидцы сняли на видео преследующего транспортное средство водителя и пламя, охватившее почти всю заправку. Возгорание произошло после взрыва цистерны с пропаном. На кадрах можно увидеть, что водителя в кабине злополучного грузовика, как ни странно, не оказалось. Транспортное средство, самостоятельно двигаясь под уклон, набрало скорость и, прорвав хлипкое ограждение, врезалось в баллон со сжиженным газом.
По информации пресс-службы МЧС, пожарные приехали в течение пяти минут, площадь пожара составила порядка 200 квадратным метров. На тушение АЗС, где в тот момент находилось около 70 тонн топлива, у спасателей ушло около полутора часов. Никто из людей от огня не пострадал.
Дорога А290 оказалась перекрыта в обе стороны, образовались многокилометровые пробки.
Вести.Ru: последние новости
Тушение "Персея": пострадали шесть пожарных, погиб сотрудник ТЦ Эмоциональное решение: владельцы "Зимней вишни" просят не сносить все здание Командир пожарных стал обвиняемым по делу "Зимней вишни"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ220
Украина пригрозила России по газу148
В России решили избавиться от двух министерств31
Путин поговорил с Макроном52
Умер юморист Андрей Жмакин49
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение