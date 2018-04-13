Названа причина жуткого пожара на АЗС под Новороссийском, есть пострадавшие

Краснодар . 13 апреля — Новая Кубань. По предварительным данным, пожар на авто-заправочной станции в с. Владимировка произошел из-за ДТП. Водитель грузового автомобиля допустил наезд на цистерну с газом.

Содержимое воспламенилось.

По прибытию на место происшествия специалистов пожару был присвоен ранг №2. В 12:55, спустя 5 минут после заявки, приступили к тушению. Огнем была охвачена площадь 200 кв.м.

А пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что предварительно в результате происшествия пострадал человек. Силами 43 человек личного состава и 15 единиц техники в 13:44 пожар удалось локализовать.

Пожарные МЧС России предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий.