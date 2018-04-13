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В новороссийском поселке Владимировка пожар на АЗС полностью ликвидирован
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В новороссийском поселке Владимировка пожар на АЗС полностью ликвидирован 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По уточненным данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, В 12.50 поступило сообщение о том, что в с. Владимировка водитель грузового автомобиля совершил наезд на цистерну с газом на авто-заправочной станции. В результате чего произошло возгорание газа.
В 12.51 в соответствии с расписанием выезда на место проишествия направлены подразделения по рангу пожара № 2. В 12.55 по прибытию подразделений было установлено, что площадь пожара составляет 200 м.кв.
К тушению пожара привлекли 43 человека, 15 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и11 единиц техники.
По состоянию на 13.44 пожар локализован. В 14.28 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
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