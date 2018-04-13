В Новороссийске задержали протаранившего цистерну на АЗС водителя грузовика

Ранее сообщалось, что в пятницу днем водитель грузового автомобиля совершил наезд на цистерну с газом на автозаправочной станции в селе Владимировка Новороссийска. В результате наезда произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

"После случившегося водитель грузового автомобиля скрылся с места и был объявлен в розыск", — отметили в главке.

В полиции добавили, что через несколько часов правоохранители установили круг общения и родственные связи разыскиваемого водителя и убедили родных доставить мужчину в отдел полиции. «В результате 55-летний местный житель явился в полицию сам. В настоящее время с ним проводятся необходимые мероприятия, после чего мужчина будет направлен на медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по факту ДТП проводится проверка.