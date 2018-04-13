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Волгоградцев в Жилгородке морят удушливым дымом подожженного камыша
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Волгоградцев в Жилгородке морят удушливым дымом подожженного камыша 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда на проезде Дорожников в эти минуты горят сухой камыш и трава. О черном дыме, который поднимается высоко в небо и выглядит устрашающе, сообщили волгоградцы в социальных сетях.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области V1.ru сообщили, что сегодня в Дзержинском районе Волгограда проводится плановый отжиг сухой травы. Занимаются этим администрация и коммунальщики.
— В Дзержинском районе Волгограда администрация проводит сезонный отжиг сухой травы. Мероприятия проводятся под контролем МЧС. Никакой угрозы населенным пунктам нет, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Несколькими днями ранее администрация Волгограда сообщала горожанам, что собирается жечь траву, однако графика отжигов или какой-либо поясняющей информации по этому поводу на официальном сайте мэрии нет. В связи с этим любой столб дыма горожане справедливо расценивают как угрозу своей безопасности, пытаясь выяснить, что происходит, друг у друга в социальных сетях. Одновременно горожане задаются другим вопросом.
— Зачем это делать? — спрашивает V1.ru пенсионерка из Жилгородка Тамара Морозова. — Всю гарь и копоть ветром несет прямо в окна. Дышать нечем вообще.
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