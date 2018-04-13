МЧС предложило располагать кинозалы и детские центры на первых этажах ТРЦ

Начальник нормативно-технического отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Андрей Макеев предложил располагать детские центры и кинотеатры на первых, а не верхних этажах торгово-развлекательных центров, пишет агентство «Москва»

Об этом он говорил на круглом столе комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты , где обсуждались проблемы безопасности в ТРЦ.

Макеев отметил, что кинозалы располагаются выше второго-третьего этажа ТРЦ. «В дальнейшем необходимо рассматривать вопрос о нахождении детских помещений, кинотеатров на нижних этажах здания, на первом, например», — уверен представитель ведомства.