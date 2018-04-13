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МЧС предложило располагать кинозалы и детские центры на первых этажах ТРЦ
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МЧС предложило располагать кинозалы и детские центры на первых этажах ТРЦ 

Газета.Ru 1 час назад
Начальник нормативно-технического отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Андрей Макеев предложил располагать детские центры и кинотеатры на первых, а не верхних этажах торгово-развлекательных центров, пишет агентство «Москва».
Об этом он говорил на круглом столе комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, где обсуждались проблемы безопасности в ТРЦ.
Макеев отметил, что кинозалы располагаются выше второго-третьего этажа ТРЦ. «В дальнейшем необходимо рассматривать вопрос о нахождении детских помещений, кинотеатров на нижних этажах здания, на первом, например», — уверен представитель ведомства.
25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, многие из которых не смогли выбраться из задымленного кинозала на верхнем этаже. Ранее сообщалось, что был арестован обвиняемый в халатности при тушении возгорания пожарный.
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