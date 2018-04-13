МЧС предупредило о закрытии 12 ледовых переправ на Среднем Урале

Региональное МЧС сообщило о закрытии 12 действующих ледовых переправ в населенных пунктах Свердловской области . И предупредило о запрете выхода на лед, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал»

Все 12 переправ в уральском регионе действовали до сегодняшнего дня. Всего на Среднем Урале в зимний период функционировало 18 переправ: в Гаринском районе — 7, в Таборинском районе — 5, в Серовском ГО — 4, в Слободотуринском — 1 и в Гаринском — 1.

«Переправы действовали на реках Тавда, Тура, Пелым, Сосьва и Лозьва, — пояснила официальный представитель областного МЧС Наталья Зырянова . — В период их функционирования сотрудники ГИМС осуществляли постоянный контроль за их безопасной эксплуатацией. Происшествий на ледовых переправах не зарегистрировано».

Спасатели выступили с предупреждением к жителям Свердловской области, чтобы те обращали внимание на установленные МЧС таблички о запрете выхода на лед во избежание трагических исходов. «10-15 минут нахождения в ледяной воде опасно для жизни», — говорят специалисты. Спасатели призывают обратить особое внимание на их предупреждение уральских рыбаков.