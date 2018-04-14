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В Самарской области следователи назвали предварительную причину смерти ребенка в овраге
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Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Самарской области следователи назвали предварительную причину смерти ребенка в овраге 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области специалисты начали доследственную проверку по факту смерти малолетнего ребенка. В поселке Алькино Похвистневского района в овраге утонул пятилетний мальчик. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Инцидент произошел 11 апреля. По словам очевидцев, ребенка в километре от дома нашел отец.
— Сотрудники начали доследственную проверку. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
По предварительным данным, мальчик мог утонуть в результате несчастного случая.
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 Ещё 2 источника 
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