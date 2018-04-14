В Самарской области следователи назвали предварительную причину смерти ребенка в овраге

Самарской области специалисты начали доследственную проверку по факту смерти малолетнего ребенка. В поселке Алькино Похвистневского района в овраге утонул пятилетний мальчик. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел 11 апреля. По словам очевидцев, ребенка в километре от дома нашел отец.

— Сотрудники начали доследственную проверку. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительным данным, мальчик мог утонуть в результате несчастного случая.