Под Муромом сгорела «Нива»

Сегодня в 09-58 на выезде из Мурома в направлении Владимира на полном ходу вспыхнул моторный отсек автомобиля «Нива».

В считанные секунды пламя перебралось в салон. Водитель каким-то чудом успел не только остановить машину, но и выпрыгнуть из нее.

Первое пожарное подразделение прибыло на место в течение 5 минут, а еще через 9 минут пожар был полностью ликвидирован. Но машина сгорела дотла. К ликвидации последствий пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники.

Причины пожара будут установлены после проведенной экспертизы. Один из очевидцев ДТП зафиксировал процесс тушения пожара на видео и опубликовал его в группе «Подслушано в Муроме» социальной сети «Вконтакте».