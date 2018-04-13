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Под Муромом сгорела «Нива»
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Под Муромом сгорела «Нива» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В материале использованы фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области/ социальной сети «ВКонтакте»
Сегодня в 09-58 на выезде из Мурома в направлении Владимира на полном ходу вспыхнул моторный отсек автомобиля «Нива».
В считанные секунды пламя перебралось в салон. Водитель каким-то чудом успел не только остановить машину, но и выпрыгнуть из нее.
Первое пожарное подразделение прибыло на место в течение 5 минут, а еще через 9 минут пожар был полностью ликвидирован. Но машина сгорела дотла. К ликвидации последствий пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники.
Причины пожара будут установлены после проведенной экспертизы. Один из очевидцев ДТП зафиксировал процесс тушения пожара на видео и опубликовал его в группе «Подслушано в Муроме» социальной сети «Вконтакте».
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