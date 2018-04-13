Степашин: число спецтехусловий при строительстве нужно сократить

Он отметил, что это стало особенно очевидно после трагедии в Кемерово

Ранее газета «Ведомости» писала о том, что сегодня детские помещения в торговых центрах могут, согласно нормам пожарной безопасности, размещаться на выше второго этажа и не дальше 20 метров от эвакуационных выходов, но чаще всего эти требования обходятся с помощью специальных технических условий, согласованных в МЧС , а затем в Минстрое.

Степашин подчеркнул, что необходимо исключить разночтения между градостроительными нормами, нормами пожарной безопасности и требованиями СанПина.

Кроме того, отметил он, нужно задуматься о создании современных норм безопасности при строительстве зданий.