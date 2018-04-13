Степашин: число спецтехусловий при строительстве нужно сократить 

МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Количество технических условий, выдаваемых при строительстве капительных объектов, необходимо максимально сократить, заявил на заседании общественного совета при Минстрое его председатель Сергей Степашин.
Он отметил, что это стало особенно очевидно после трагедии в Кемерово.
Ранее газета «Ведомости» писала о том, что сегодня детские помещения в торговых центрах могут, согласно нормам пожарной безопасности, размещаться на выше второго этажа и не дальше 20 метров от эвакуационных выходов, но чаще всего эти требования обходятся с помощью специальных технических условий, согласованных в МЧС, а затем в Минстрое.
Степашин подчеркнул, что необходимо исключить разночтения между градостроительными нормами, нормами пожарной безопасности и требованиями СанПина.
Кроме того, отметил он, нужно задуматься о создании современных норм безопасности при строительстве зданий.