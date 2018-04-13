В Полевском пожарные спасли трех сотрудников «Облкоммунэнерго»

Энергетики территориального подразделения «Облкоммунэнерго» совместно с подразделением Полевского гарнизона пожарной охраны провели тренировку по эвакуации персонала и ликвидации условного пожара в административном здании РКЭС. Такие мероприятия проходят каждый год в рамках подготовки к весенне-летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам.

«По «легенде» в 13.15 у нас сработала пожарная сигнализация. Датчик пожарной сигнализации уловил дым и выдал сигнал на пульт системы оповещение людей на случай пожара. Загорание произошло в бытовом помещении, причина — короткое замыкание электропроводки. Дежурный персонал действовал согласно инструкции: диспетчер немедленно вызвала пожарных, началась эвакуация людей. Проводим такие учения каждый год, сотрудники знают что делать. К тому же перед началом еще раз отработали алгоритм действий — поэтому все выполняли свои задачи быстро и без паники», — рассказал руководитель тренировки, главный инженер Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Марат Сиражев.

К приезду пожарных машин 24 сотрудника уже покинули здание через специальные аварийные выходы. В здании остались только трое, «заблокированных» в помещении на втором этаже. Огнеборцы надели защитные маски, приготовили пожарные рукава и приступили к тушению очага пожара. Одновременно при помощи специальной лестницы началась эвакуация троих энергетиков, отрезанных огнем от двери. Двое мужчин и девушка благополучно выбрались через открытое окно на крышу большого навеса, а оттуда спасатели транспортировали их вниз.

Проверили пожарные и наличие в помещениях датчиков дыма, сигнализации, планов эвакуации и специальных указателей. А также протестировали энергетиков на владение первичными средствами пожаротушения.