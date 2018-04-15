С 15 апреля в ряде районов Иркутской области вводится особый противопожарный режим 

Правительством Иркутской области на территории региона с 8 часов 15 апреля 2018 года до 8 часов 15 июня 2018
года вводится особый противопожарный режим, за исключением территорий
Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского,
Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского
муниципальных районов, где особый противопожарный режим будет установлен
с 15 мая 2018 года. Такая мера позволит обеспечить безопасность
жизнедеятельности населения в период высокой пожарной опасности.
В условиях действия особого
противопожарного режима на территории Иркутской области устанавливаются
дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:
запрет на посещение
гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием
лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров
аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках
государственных заданий, проездом в оздоровительные учреждения,
туристические базы, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
запрет на разведение
костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях
поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий
электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных
на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране
которых передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также на землях особо охраняемых природных территорий, за исключением
работ, проводимых специализированными организациями по обустройству
защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным
законодательством;
запрет на приготовление
пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления
пищи в помещениях зданий для проживания;
наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II класса пожарной опасности, емкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и распространению лесных пожаров;
разработку планов тушения
пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей,
организациями, осуществляющими лесозаготовительную деятельность;
введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах;
создание по периметру населенных пунктов,
объектов муниципальной собственности, граничащих с лесничествами
(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами,
двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.
отключения электроэнергии в муниципальных
образованиях в период усиления ветра и при поступлении информации от ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» об усилении ветра свыше 10 м/с, а также проведение
заблаговременного оповещения населения.
На период особого противопожарного режима
предусмотрено функционирование постоянно действующих оперативных штабов
для рассмотрения вопросов оперативной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме, а также обеспечение готовности объектов,
спланированных под пункты временного размещения людей на территориях
муниципальных образований Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования, а также организация, в целях
обнаружения палов сухой растительности, круглосуточного патрулирования
территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан и предприятий, а также выставление стационарных и передвижных
межведомственных постов.
К профилактической работе и патрулированию будут привлечены представители общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также
добровольцы, осуществляющие деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, студенты, школьники, жители населенных пунктов.
Информирование населения о действии на территории особого противопожарного режима, требованиях пожарной
безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением
пожароопасного сезона с задействованием всех систем оповещения будут
осуществляться ежеденевно.