С 15 апреля в ряде районов Иркутской области вводится особый противопожарный режим

Правительством Иркутской области на территории региона с 8 часов 15 апреля 2018 года до 8 часов 15 июня 2018

года вводится особый противопожарный режим, за исключением территорий

Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского,

Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского

муниципальных районов, где особый противопожарный режим будет установлен

с 15 мая 2018 года. Такая мера позволит обеспечить безопасность

жизнедеятельности населения в период высокой пожарной опасности.

В условиях действия особого

противопожарного режима на территории Иркутской области устанавливаются

дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:

запрет на посещение

гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием

лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров

аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках

государственных заданий, проездом в оздоровительные учреждения,

туристические базы, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

запрет на разведение

костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях

поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий

электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных

на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской

области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране

которых передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации , а также на землях особо охраняемых природных территорий, за исключением

работ, проводимых специализированными организациями по обустройству

защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным

законодательством;

запрет на приготовление

пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления

пищи в помещениях зданий для проживания;

наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II класса пожарной опасности, емкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и распространению лесных пожаров;

разработку планов тушения

пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей,

организациями, осуществляющими лесозаготовительную деятельность;

введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах;

создание по периметру населенных пунктов,

объектов муниципальной собственности, граничащих с лесничествами

(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами,

двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

отключения электроэнергии в муниципальных

образованиях в период усиления ветра и при поступлении информации от ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды» об усилении ветра свыше 10 м/с, а также проведение

заблаговременного оповещения населения.

На период особого противопожарного режима

предусмотрено функционирование постоянно действующих оперативных штабов

для рассмотрения вопросов оперативной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме, а также обеспечение готовности объектов,

спланированных под пункты временного размещения людей на территориях

муниципальных образований Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования, а также организация, в целях

обнаружения палов сухой растительности, круглосуточного патрулирования

территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

граждан и предприятий, а также выставление стационарных и передвижных

межведомственных постов.

К профилактической работе и патрулированию будут привлечены представители общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также

добровольцы, осуществляющие деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, студенты, школьники, жители населенных пунктов.

Информирование населения о действии на территории особого противопожарного режима, требованиях пожарной

безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением

пожароопасного сезона с задействованием всех систем оповещения будут

осуществляться ежеденевно.