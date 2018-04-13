В Советском районе Волгограда вспыхнул дорогой Mercedes

Во дворе Советского района Волгограда ранним утром вспыхнул Mercedes. По словам местных жителей, лишь по счастливой случайности огонь не пополз «змейкой» по соседним машинам.

— Сегодня примерно в четыре утра в нашем дворе на улице Запорожская загорелась дорогая иномарка, — рассказывает местная жительница Кристина Бармина. — Соседи быстро вызвали пожарных и выбежали на улицу. Хорошо, что Mercedes стоял поодаль от других машин. Кажется, хозяина загоревшегося рядом автомобиля рядом не было.

— Пожарные узнали о пожаре в 03:44, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Спасатели справились с огнем за 13 минут. По предварительной информации, машина вспыхнула из-за замкнувшей проводки.