Организация «За безопасный город» предложила показывать в ТЦ видеоролик о поведении при пожаре

Президент общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой предложил создать видеоролик о правилах поведения во время экстренных ситуаций (в частности, во время пожара) и демонстрировать его на мониторах в торгово-развлекательных центрах. С соответствующей инициативой он выступил в ходе круглого стола комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ на тему «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».

«Мы проводили опросы среди посетителей на тему «Знаете ли вы, куда эвакуироваться в случае пожара?». Некоторые не отвечали на этот элементарный вопрос. Мы сделали вывод, что одна из основных причин — это низкая культура пожарной безопасности.

Соответственно, какие у нас предложения для торговых центров: развивать в этой сфере социальную рекламу и использовать площадки торговых центров, у которых есть огромное количество мониторов. Нужно записать минутное видео, где рассказывается: что, зачем, куда и почему надо делать в случаях чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Н. Янковой.