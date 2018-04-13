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В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в канализационном колодце
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В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в канализационном колодце 

RT на русском 12 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В колодце канализационной системы в Уфе пять человек погибли, один госпитализирован. Предположительной причиной смерти является отравление газом.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии Уфы, по предварительной информации, один из сотрудников ресторана упал в канализационный колодец.
«На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — заявили в пресс-службе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Череповце проводят проверку после падения ребёнка в канализационный колодец.
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