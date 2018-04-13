В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в канализационном колодце

В колодце канализационной системы в Уфе пять человек погибли, один госпитализирован. Предположительной причиной смерти является отравление газом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии Уфы, по предварительной информации, один из сотрудников ресторана упал в канализационный колодец.

«На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — заявили в пресс-службе.