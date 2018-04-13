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В МЧС РФ предложили рассмотреть возможность расположения кинотеатров и детских помещений на первых этажах
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В МЧС РФ предложили рассмотреть возможность расположения кинотеатров и детских помещений на первых этажах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Начальник нормативно-технического отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Андрей Макеев считает, что нужно рассмотреть вопрос о расположении детских помещений и кинотеатров на первых этажах торгово-развлекательных центров. Соответствующее предложение он озвучил в ходе круглого стола комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) на тему: «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».
«Обычно кинозалы располагаются выше второго-третьего этажа в торгово-развлекательных комплексах.
Дело в том, что по нормативным документам пожарной безопасности эвакуационный выход является прежде всего выходом в безопасную зону, не обязательно на улицу. Безопасная зона — это место, где отсутствует возможность проявления опасных факторов пожара: либо комната, обеспеченная противопожарными системами, либо лестничная клетка, ведущая непосредственно наружу.
В дальнейшем необходимо рассматривать вопрос о нахождении детских помещений, кинотеатров на нижних этажах здания, на первом, например», — сказал А. Макеев.
Ранее сообщалось, что 25 марта 2018 г. произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека.
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