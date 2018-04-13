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В Южной Корее загорелся завод по переработке отходов
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В Южной Корее загорелся завод по переработке отходов 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 13 апр — РИА Новости. Пожар произошел на заводе по химической переработке отходов в южнокорейском городе Инчхон к западу от Сеула, пожарные не исключают возможности утечки токсичных веществ.
По информации агентства Ренхап, пожар начался около 11.47 по местному времени (05.47 мск). В момент инцидента рядом с очагом возгорания находилось четверо рабочих, все они были эвакуированы.
Сообщается, что в секторе завода, где произошло возгорание, утилизировали масляные отходы. Выгорело около 300 «квадратов».
Пожару был присвоен третий, максимальный, уровень опасности. В работах по его ликвидации были задействованы около 80 пожарных расчетов и примерно 430 сотрудников противопожарной службы. Один из пожарных получил незначительные травмы.
Специалисты не исключают, что в результате возгорания на заводе могла произойти утечка токсичных веществ, но официального подтверждения этому не поступало. Причина пожара также пока не установлена.
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