Мужчина сгорел в собственной бане в Володарском районе

58-летний мужчина погиб во время пожара, который вспыхнул в боле в поселке Ильино Володарского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях вчера, 12 апреля, в 21.45. К моменту прибытия первый подразделений баня и надворная постройка уже были объяты огнем. В тушении пожара принимали участие 17 человек, привлекалось четыре единицы техники.

Спасти хозяина уже не удалось. Его тело было обнаружено на месте происшествия. Общая площадь пожара составила более ста квадратных метров, пламя уничтожило баню и надворную постройку. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 52-летний житель Сормовского района погиб во время пожара.