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Детская больница №1 в Ярославле может переехать в здание на Терешковой
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Детская больница №1 в Ярославле может переехать в здание на Терешковой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщил директор здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Реконструкция здания больницы №1 может занять не менее пяти лет, поэтому оно может переехать на улицу Терешковой, где находится больница №5. Если решение утвердят, то помещение отремонтируют. Кроме того, департамент закупит необходимое оборудование.
«Мы не можем позволить, чтобы вопрос с детской помощью не был решен такое количество времени», — прокомментировал Саитгареев.
Напомним, что осенью прошлого детскую больницу №1 закрыли из-за опасной трещины в здании. По мнению экспертов, она может стать причиной обрушения.
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