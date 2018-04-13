Детская больница №1 в Ярославле может переехать в здание на Терешковой

Об этом сообщил директор здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Реконструкция здания больницы №1 может занять не менее пяти лет, поэтому оно может переехать на улицу Терешковой, где находится больница №5. Если решение утвердят, то помещение отремонтируют. Кроме того, департамент закупит необходимое оборудование.

«Мы не можем позволить, чтобы вопрос с детской помощью не был решен такое количество времени», — прокомментировал Саитгареев.

Напомним, что осенью прошлого детскую больницу №1 закрыли из-за опасной трещины в здании. По мнению экспертов, она может стать причиной обрушения.