В Приморской краевой клинической больнице №1 проверят работоспособность противопожарного водопровода

Также будет выполнена перекатка пожарных рукавов.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница №1» ( Владивосток ) объявило электронный аукцион на оказание услуг по проведению проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов.

Максимальная цена контракта составляет около 628,4 тыс. рублей.

Работы нужно выполнить в зданиях по адресам ул. Алеутская, 57 (кардиологический корпус, хирургический корпус, административный корпус, терапевтический корпус, пульмонологический корпус, баклаборатория, физиотерапевтический корпус, неврологический корпус) и ул. Пологая, 21 (гинекологический корпус, корпус родильного отделения).

Итоги аукциона подведут 28 апреля.