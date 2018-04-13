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В Приморской краевой клинической больнице №1 проверят работоспособность противопожарного водопровода
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В Приморской краевой клинической больнице №1 проверят работоспособность противопожарного водопровода 

Prim.News 1 час назад
Также будет выполнена перекатка пожарных рукавов.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница №1» (Владивосток) объявило электронный аукцион на оказание услуг по проведению проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов.
Максимальная цена контракта составляет около 628,4 тыс. рублей.
Работы нужно выполнить в зданиях по адресам ул. Алеутская, 57 (кардиологический корпус, хирургический корпус, административный корпус, терапевтический корпус, пульмонологический корпус, баклаборатория, физиотерапевтический корпус, неврологический корпус) и ул. Пологая, 21 (гинекологический корпус, корпус родильного отделения).
Итоги аукциона подведут 28 апреля.
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