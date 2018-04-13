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Стала известна причина эвакуации в торговом центре «Вива Лэнд»
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Стала известна причина эвакуации в торговом центре «Вива Лэнд» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 13 апреля, в Самаре эвакуировали всех посетителей ТЦ «Вива Лэнд». В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Вызов поступил на пульт дежурного. Туда направили несколько пожарных расчетов, — рассказал представитель ведомства.
Приехавшие на место происшествия огнеборцы обследовали здание и не обнаружили очага возгорания.
— Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. В нее попала пыль, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Посетителям и работникам ТЦ разрешили вернуться обратно в здание. Сейчас «Вива Лэнд» работает в штатном режиме.
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