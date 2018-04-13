«Жигули» подожгли минувшей ночью в Воскресенском районе

Автомобиль «Жигули» горел минувшей ночью, 12 апреля, в селе Воздвиженское Воскресенского района. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о том, что на улице Кирова загорелся припаркованный около одного из домов автомобиль, поступило в центр управления в кризисных ситуациях около половины третьего ночи. С огнем боролись три человека, привлекалась одна единица техники. Машина обгорела на площади пять квадратных метров.

Напомним, в Сормове подожгли автомобиль главы районной администрации.