В Москве могут ужесточить ответственность за нецелевое использование нежилых помещений в домах

Столичная прокуратура совместно с Управлением Роспотребнадзора провела проверку более сотни расположенных в жилых домах предприятий малого бизнеса: салонов красоты, фитнес-клубов, массажных кабинетов и саун. В большинстве случаев проверка выявила серьёзные нарушения, прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности за нецелевое использование переведенных помещений, расположенных в жилых многоквартирных домах, из жилого фонда в нежилой.

Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Всего было возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлекли 81 лицо, к дисциплинарной — 22 лица, сообщает пресс-служба департамента. Почти на всех объектах были выявлены нарушения в части пожарного и санитарно-эпидемиологического состояния помещений.