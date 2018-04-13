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В Москве могут ужесточить ответственность за нецелевое использование нежилых помещений в домах
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В Москве могут ужесточить ответственность за нецелевое использование нежилых помещений в домах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Столичная прокуратура совместно с Управлением Роспотребнадзора провела проверку более сотни расположенных в жилых домах предприятий малого бизнеса: салонов красоты, фитнес-клубов, массажных кабинетов и саун. В большинстве случаев проверка выявила серьёзные нарушения, прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности за нецелевое использование переведенных помещений, расположенных в жилых многоквартирных домах, из жилого фонда в нежилой.
Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Всего было возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлекли 81 лицо, к дисциплинарной — 22 лица, сообщает пресс-служба департамента. Почти на всех объектах были выявлены нарушения в части пожарного и санитарно-эпидемиологического состояния помещений.
Сейчас прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности за нецелевое использование переведенных помещений, расположенных в жилых многоквартирных домах, из жилого фонда в нежилой, пишут «Новые известия».
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