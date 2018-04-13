Ещё
В Опарино в пожаре погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Опарино в пожаре погиб мужчина 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
12 апреля в Опарино сгорел жилой дом. В огне погиб мужчина, еще один получил серьезные травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.
Пожар начался в 12:03 на улице Горького. На место происшествия оперативно выехали три расчета и добровольцы. Огонь удалось ликвидировать. Однако в здании обгорели стены по всей площади и имущество.
На месте пожара было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Было установлено, что накануне возгорания он пришел в гости к хозяину дома. Сам владелец получил травмы. 59-летнего мужчину госпитализировали в местную ЦРБ.
Предполагается, что пожар начался из-за неосторожности при курении. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото — bruansknews.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Пожар в Кирове: пенсионерка спаслась, выпрыгнув из окна В Верхнекамской колонии заключенный поджог швейный цех и сгорел сам В Кирове ночью сгорел дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбке настал конец110
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»413
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля68
Умер юморист Андрей Жмакин10
Москва решила ответить на санкции США289
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение