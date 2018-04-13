В Опарино в пожаре погиб мужчина

12 апреля в Опарино сгорел жилой дом. В огне погиб мужчина, еще один получил серьезные травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Пожар начался в 12:03 на улице Горького. На место происшествия оперативно выехали три расчета и добровольцы. Огонь удалось ликвидировать. Однако в здании обгорели стены по всей площади и имущество.

На месте пожара было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Было установлено, что накануне возгорания он пришел в гости к хозяину дома. Сам владелец получил травмы. 59-летнего мужчину госпитализировали в местную ЦРБ.

Предполагается, что пожар начался из-за неосторожности при курении. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото — bruansknews.ru