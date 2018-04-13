Неосторожность при курении стоила жизни сормовичу

52-летний житель Сормовского района погиб во время пожара, который произошел вчера, 12 апреля, в квартире одного из домов на улице Планетной. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщений о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 0.37. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, из окон второго этажа дома уже шел дым. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам девять человек, еще одна женщина была спасена с помощью специальной маски.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. Спасти хозяина квартиры, где находился очаг возгорания, уже не удалось: его тело было обнаружено на месте происшествия. Всего в тушении пожара принимали участие 34 человека, привлекалось девять единиц техники.

Напомним, 52-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме в Вадском районе.