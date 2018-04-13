Задымление в торговом центре Новосибирска: людей эвакуировали

Накануне пожарные выезжали в ТРЦ «Сан-Сити», где произошло задымление. При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, это была отнюдь не учебная тревога. Напомним, что по поручению генеральной прокуратуры на территории Новосибирской области было запланировано проведение проверок в 149 объектах с массовым пребыванием людей в целях соответствия требований пожарной безопасности. Поводом для проверок стал крупный пожар в кемеровской «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека.

Выяснилось, что пожарная сигнализация сработала из-за задымления в вентиляции при приготовлении пищи — открытого огня не было. Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через шесть минут после сигнала.

Посетителей и персонал центра немедленно эвакуировали из здания. Всего на место происшествия привлекалось 56 человек личного состава и 16 единиц техники.