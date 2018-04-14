За сутки в космосе заметили 12 термоточек в Орловской области

По информации Центра космического мониторинга Национального ЦУКС накануне, 13 апреля, на территории региона было зафиксировано 12 термических точек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области из них на 6 термических точках подтвердилось горение сухой травы.

В 14.39 поступило сообщение о пожаре в деревне Щелкуново Урицкого района. В результате возгорания по всей площади выгорел не эксплуатируемый деревянный склад. Также вокруг склада выгорела трава на площади 1,5 га. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог сухой травы неустановленным лицом. Пострадавших нет.

В 18.29 в ОДС ЦУКС ГУ поступило сообщение о пожаре в селе Шахово. В результате пожара выгорела не эксплуатируемая ферма и рядом расположенный ангар. Пострадавших нет.

Вечером в Мценске на улице Захарьева горел жилой дом. У одной части дома прогорела кровля на площади 5 кв.м., жилые комнаты закопчены продуктами горения. К ликвидации пожара привлекались 2 отделения ПСЧ-10. Предполагаемая причина пожара занос открытого источника огня неустановленным лицом.

Всего ша минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 135 раз. Из них 117 на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение мусора и сухой травы, и 11 на различные происшествия и помощь населению, 7 — неподтвержденные выезды.