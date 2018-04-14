В Орловской области еще не прекратился паводок и начала гореть сухая трава

Белгородские спасатели рассказали о том, что им стали поступать сообщения о горении сухой травы и мусора.

Обычно такие стихийные пожары возникают в жаркое время года.

«По данным Центра космического мониторинга Национального ЦУКС 13 апреля на территории области зарегистрировано 12 термических точек, из них подтвердилось шесть термических точек как горение сухой травы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Горение сухой травы может привести к крупным пожарам. Так, 13 апреля в деревне Щелкуново загорелся заброшенный деревянный склад, пожар перекинулся на землю вокруг — выгорела трава на площади полтора гектара. Причиной пожара мог стать поджог травы.

В то же время еще не на всей территории Орловской области сошел паводок. Четыре низководные моста еще затоплены, как и 49 приусадебных участков.