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В Орловской области еще не прекратился паводок и начала гореть сухая трава
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В Орловской области еще не прекратился паводок и начала гореть сухая трава 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Белгородские спасатели рассказали о том, что им стали поступать сообщения о горении сухой травы и мусора.
Обычно такие стихийные пожары возникают в жаркое время года.
«По данным Центра космического мониторинга Национального ЦУКС 13 апреля на территории области зарегистрировано 12 термических точек, из них подтвердилось шесть термических точек как горение сухой травы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Горение сухой травы может привести к крупным пожарам. Так, 13 апреля в деревне Щелкуново загорелся заброшенный деревянный склад, пожар перекинулся на землю вокруг — выгорела трава на площади полтора гектара. Причиной пожара мог стать поджог травы.
В то же время еще не на всей территории Орловской области сошел паводок. Четыре низководные моста еще затоплены, как и 49 приусадебных участков.
Временные спасательные посты в Орле продолжают свою деятельность. Также работает временный пожарный пост в поселке Ивановский.
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