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Орловские пожарные за сутки 32 раза тушили сухостой
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Орловские пожарные за сутки 32 раза тушили сухостой 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС по Орловской области 56 раза выезжали на ликвидацию пожаров.
Большая часть возгораний пришлась на горение сухой травы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Всего на тушение сухостоя за сутки было сделано 32 выезда. Общая площадь горения составила порядка 15 гектаров.
Возгорания травы опасны тем, что в сухую жаркую погоду огонь быстро распространяется и может добраться до жилых строений, угрожая жизни людей.
В МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать противопожарную безопасность. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по телефонам 01, 101 и сообщить о очаге возгорания и как туда добраться.
Сообщение Орловские пожарные за сутки 32 раза тушили сухостой появились сначала на РИА 57.
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