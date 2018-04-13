В Орловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС по Орловской области 56 раза выезжали на ликвидацию пожаров.
Большая часть возгораний пришлась на горение сухой травы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Всего на тушение сухостоя за сутки было сделано 32 выезда. Общая площадь горения составила порядка 15 гектаров.
Возгорания травы опасны тем, что в сухую жаркую погоду огонь быстро распространяется и может добраться до жилых строений, угрожая жизни людей.
В МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать противопожарную безопасность. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по телефонам 01, 101 и сообщить о очаге возгорания и как туда добраться.
Сообщение Орловские пожарные за сутки 32 раза тушили сухостой появились сначала на РИА 57.