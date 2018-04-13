Орловские пожарные за сутки 32 раза тушили сухостой

Орловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС по Орловской области 56 раза выезжали на ликвидацию пожаров.

Большая часть возгораний пришлась на горение сухой травы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Всего на тушение сухостоя за сутки было сделано 32 выезда. Общая площадь горения составила порядка 15 гектаров.

Возгорания травы опасны тем, что в сухую жаркую погоду огонь быстро распространяется и может добраться до жилых строений, угрожая жизни людей.

В МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать противопожарную безопасность. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по телефонам 01, 101 и сообщить о очаге возгорания и как туда добраться.