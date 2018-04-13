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Депутаты предложили перестать финансировать Вечные огни
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Депутаты предложили перестать финансировать Вечные огни 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
На выездном заседании облсовета по культуре, спорту и молодёжной политике, которое прошло накануне, 12 апреля, депутаты обсудили проблемы социальной сферы в Орловской области.
И.о.начальника Управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева отметила, что основной проблемой учреждений культуры всегда было ограниченное финансирование. Недостаток финансирования приводит к сокращению инфраструктуры и ухудшению материально-технического состояния. Особенно актуален данный вопрос для сельской местности.
Оптимизация в муниципальных образованиях и сельских поселениях не приносит результата. За последние 5 лет сеть учреждений культуры региона сократилась на 74 единицы, 55 из них — сельские дома культуры и клубы.
У некоторых областных учреждений культуры отсутствуют. Муниципальным имуществом города вынуждены пользоваться Орловская государственная филармония (общая площадь 353 кв. м), Орловский выставочный центр (общая площадь 714 кв.м).
Представители районов рассказали о ситуации на местах. Заместитель главы Мценского района Елена Кульпина сообщила, что в районе располагаются 6 мемориальных комплексов, где горит Вечный огонь Славы. На обслуживание в год требуется прядка 1 млн рублей. Было озвучено предложение передать эти функции «Газпрому». Данную инициативу депутаты поддержали и приняли решение проработать вопрос.
Стоит отметить, что на территории Орловской области находится 38 мемориалов и воинских захоронений, где горит Вечный огонь.
Сообщение Депутаты предложили перестать финансировать Вечные огни появились сначала на РИА 57.
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