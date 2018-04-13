Незаконная постройка признана опасной и демонтирована по решению суда

Ранее на земельном участке по Волоколамскому шоссе, вл.34 без разрешительной документации были проведены работы по реконструкции одноэтажного здания площадью 141,7 кв.м. В результате проведенной реконструкции возник новый объект капитального строительства — шестиэтажное административное здание площадью 3192,9 кв.м.

Объект был возведен в нарушение требований земельного законодательства и градостроительных норм и правил.

Вопрос законности возведения объекта рассмотрен в судебном порядке.

В рамках судебного дела проведена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что указанный объект представляет угрозу жизни и здоровью граждан, так как размещен с нарушением противопожарного нормативного расстояния и способствует распространению пожара на соседние здания, выявлены нарушения требований пожарной безопасности внутри здания, а именно отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения и планов эвакуации при возникновении пожара.

Арбитражный суд города Москвы постановил признать здание самовольной постройкой и обязал собственника снести незаконный объект.

Решение суда в установленный срок владельцем самовольной постройки не было исполнено.

В настоящее время Префектурой СЗАО проведены работы по сносу незаконного объекта, осуществляется вывоз строительного мусора. Освобожденное пространство планируют благоустроить.