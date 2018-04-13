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Незаконная постройка признана опасной и демонтирована по решению суда
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Незаконная постройка признана опасной и демонтирована по решению суда 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 55 минут назад
Ранее на земельном участке по Волоколамскому шоссе, вл.34 без разрешительной документации были проведены работы по реконструкции одноэтажного здания площадью 141,7 кв.м. В результате проведенной реконструкции возник новый объект капитального строительства — шестиэтажное административное здание площадью 3192,9 кв.м.
Объект был возведен в нарушение требований земельного законодательства и градостроительных норм и правил.
Вопрос законности возведения объекта рассмотрен в судебном порядке.
В рамках судебного дела проведена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что указанный объект представляет угрозу жизни и здоровью граждан, так как размещен с нарушением противопожарного нормативного расстояния и способствует распространению пожара на соседние здания, выявлены нарушения требований пожарной безопасности внутри здания, а именно отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения и планов эвакуации при возникновении пожара.
Арбитражный суд города Москвы постановил признать здание самовольной постройкой и обязал собственника снести незаконный объект.
Решение суда в установленный срок владельцем самовольной постройки не было исполнено.
В настоящее время Префектурой СЗАО проведены работы по сносу незаконного объекта, осуществляется вывоз строительного мусора. Освобожденное пространство планируют благоустроить.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
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