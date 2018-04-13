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Дом №74 на Ямашева признали идеальным
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Дом №74 на Ямашева признали идеальным 

Казанский Портал 1 час назад
Дому №74 по проспекту Ямашева присвоили звание «Дома образцового содержания».
Конкурсная комиссия осмотрела дом и осталась довольна увиденным. Здание находится в хорошем состоянии, есть узел погодного регулирования. Он позволяет жильцам экономить деньги.
Награда «Дом образцового содержания» вручается за успешное содержание многоквартирных домов. Большую роль играет внедрение энергосберегающих технологий, создание комфортных и безопасных условий проживания. На фасадах домов, ставших победителями, размещаются таблички «Дом образцового содержания».
В России всего 63 дома удостоены звания образцового дома, сообщает пресс-служба мэрии.
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