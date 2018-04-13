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В Удмуртии могут закрыть культурный центр, который выиграл федеральный грант 5 млн рублей
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В Удмуртии могут закрыть культурный центр, который выиграл федеральный грант 5 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Удмуртии могут закрыть культурный центр, который выиграл федеральный грант 5 млн рублей. Сейчас прокуратура готовила иск в суд о запрете эксплуатации здания, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе повторной проверки культурного центра «Россия» были выявлены нарушения правил пожарной безопасности: не обеспечен минимальный расход воды пожарных кранов, требуемый на пожаротушение; не устранено повреждение толстослойных напыляемых составов (огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными листовыми и другими огнезащитными материалами); не проведена обработка огнезащитным составом стропил и обрешетки кровли и деревянных конструкций сценической коробки; системы пожаротушения сцены и оповещения людей при пожаре на 1-ом и 2-ом этажах находятся в неисправном состоянии.
Прокуратура еще в ноябре 2016 года внесла представление. В связи с неисполнением требований в суд предъявили иск об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Их так и не исправили.
На официальном сайте КЦ «Россия» сообщается, что центр вошел в число 172 кинозалов, которые получат федеральный грант 5 млн рублей от «Фонда кино».
Отметим, что обязательным условием получения денег является окончание модернизации и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года.
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