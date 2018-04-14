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Чукотке предсказали сильнейший паводок за последние 20 лет
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Чукотке предсказали сильнейший паводок за последние 20 лет 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
На Чукотке ожидается самый серьезный за последние двадцать лет паводок. Об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии, на котором обсуждалась готовность регионов Дальнего Востока к сезонам паводков и пожаров, говорится в сообщении пресс-службы правительства Чукотского автономного округа (ЧАО).
Вскрытие рек и начало ледохода на большинстве рек Чукотки прогнозируется в третьей декаде мая. В связи с наиболее негативным развитием гидрометеорологических явлений возможно частичное подтопление пяти сельских поселений округа — Марково, Ваеги, Чуванское, Кепервеем, Илирней. В зону подтопления могут попасть 18 объектов экономики, один участок автодороги и четыре ЛЭП.
Для снижения ущерба от паводковых вод в округе проводятся превентивные мероприятия. Создана группировка сил и средств — свыше полутысячи человек, больше 60 единиц техники, плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. Определены пункты временного размещения при возможной эвакуации населения. Составлен график тренировок с органами управления и силами Чукотской окружной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, по словам начальника ГУ МЧС по ЧАО Руслана Назарова, во второй половине лета на Чукотке ожидается пожароопасная ситуация. Сильные пожары наиболее вероятны в Анадырьском и Билибинском районах.
Заседание межведомственной комиссии состоялось по поручению заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя полпреда Президента РФ в ДФО Сергея Удовика.
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