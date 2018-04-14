Чукотке предсказали сильнейший паводок за последние 20 лет

На Чукотке ожидается самый серьезный за последние двадцать лет паводок. Об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии, на котором обсуждалась готовность регионов Дальнего Востока к сезонам паводков и пожаров, говорится в сообщении пресс-службы правительства Чукотского автономного округа (ЧАО).

Вскрытие рек и начало ледохода на большинстве рек Чукотки прогнозируется в третьей декаде мая. В связи с наиболее негативным развитием гидрометеорологических явлений возможно частичное подтопление пяти сельских поселений округа — Марково, Ваеги, Чуванское, Кепервеем, Илирней. В зону подтопления могут попасть 18 объектов экономики, один участок автодороги и четыре ЛЭП.

Для снижения ущерба от паводковых вод в округе проводятся превентивные мероприятия. Создана группировка сил и средств — свыше полутысячи человек, больше 60 единиц техники, плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. Определены пункты временного размещения при возможной эвакуации населения. Составлен график тренировок с органами управления и силами Чукотской окружной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, по словам начальника ГУ МЧС по ЧАО Руслана Назарова , во второй половине лета на Чукотке ожидается пожароопасная ситуация. Сильные пожары наиболее вероятны в Анадырьском и Билибинском районах.