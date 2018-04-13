За «Немецкой деревней» в Краснодаре построят экопоселок на 6800 человек

На мероприятии презентовали концепцию строительства экопоселка на площади 53 га в районе Западного обхода за «Немецкой деревней». Его собираются возвести в районе улиц Средней и Пригородной. Предполагаемая численность населения там составит 6800 человек, или 128 человек на 1 га, а площадь озеленения составит более 30%, сообщает пресс-служба Краснодара

По словам представителя ООО «Семья», в экопоселке разобьют два больших сквера — на 4 и 5 га, проложат пешеходные аллеи. Одна из них протянется вдоль балки Осечки. При этом в поселке будет преобладать среднеэтажная застройка — до 3-х этажей с повышением этажности к центру кварталов. Расстояние между домами сохранят до 50 м. Также предусмотрены школа на 1100 мест и два детских сада по 250 мест каждый. В концепцию заложены спортивный комплекс и поликлиника.