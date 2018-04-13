100 лет Советской пожарной охране

17 апреля 2018 года исполняется 100 лет Советской пожарной охране. 17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны. Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров. Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно бороться с огнем, спасать людей. Именно такими были, есть и остаются наши ветераны. Борьба с огнем требует постоянного поддержания боеготовности гарнизона пожарной охраны, поэтому случайные люди к штурвалу пожарной охраны не допускались. Это именно они выдержали суровые военные годы в 1940-е, поднимали пожарное дело в 1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы. Именно ветераны пожарной охраны стали крепкой надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожаров. Знания, опыт, накопленные за долгую и безупречную службу, переданные ими новому поколению огнеборцев — это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.