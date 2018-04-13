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100 лет Советской пожарной охране
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100 лет Советской пожарной охране 

Управа района Некрасовка 1 час назад
17 апреля 2018 года исполняется 100 лет Советской пожарной охране. 17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны. Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров. Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно бороться с огнем, спасать людей. Именно такими были, есть и остаются наши ветераны. Борьба с огнем требует постоянного поддержания боеготовности гарнизона пожарной охраны, поэтому случайные люди к штурвалу пожарной охраны не допускались. Это именно они выдержали суровые военные годы в 1940-е, поднимали пожарное дело в 1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы. Именно ветераны пожарной охраны стали крепкой надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожаров. Знания, опыт, накопленные за долгую и безупречную службу, переданные ими новому поколению огнеборцев — это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.
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