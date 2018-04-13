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Три бокса сгорели в калужском гаражном кооперативе
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Три бокса сгорели в калужском гаражном кооперативе 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Днем 12 апреля загорелся гаражный кооператив на улице Курсантов в Калуге. Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, сообщение о возгорании поступило в 12.21. Фото И. Иванова Огонь полностью уничтожил один из гаражных боксов и стоявший в нем автомобиль Lada Kalina 2010 года выпуска. Еще в двух гаражных боксах серьезно повреждены кровли. Люди не пострадали. По официальным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Ущерб был оценен в 200 тысяч рублей. Очевидцы утверждают, что сгорели четыре гаража и две машины, а причиной пожара стал пал травы. Это уже третий с начала месяца пожар в калужских гаражных кооперативах. 1 апреля горел гаражный кооператив «Парус» на Литвиновской улице в Калуге. Там пострадали два бокса и три автомобиля. 4 апреля в результате пожара в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Глаголева были повреждены два бокса и один автомобиль.
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