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В лесных хозяйствах Волгоградской области высадят 4,5 миллиона саженцев
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В лесных хозяйствах Волгоградской области высадят 4,5 миллиона саженцев 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В 2018 году в лесных хозяйствах Волгоградской области будет высажено 4,5 миллиона саженцев на территории свыше 1 000 гектаров.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, сосна, акация и ясень появятся во всех 22 лесничествах области. В настоящее время высадка сеянцев уже началась в Нижнечирском, Ольховском, Иловлинском и Серафимовичском лесничествах. В Арчединском и Даниловском новые зеленые зоны появятся на территории 200 гектаров. В Лещевском и Новоаннинском хозяйствах 14 гектаров планируется засеять дубами.
Напомним, в прошлом году на территории области было высажено четыре миллиона деревьев.
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