Спасатели ЗАО Москвы посоревновались в ликвидации ЧС на автотранспорте 

Члены ФГКУ «27 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. Москве» приняли участие в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС, возникающих на автомобильном транспорте. Они проводились на базе 4-й пожарно-спасательной части Западного административного округа Москвы. 27 пожарно-спасательный отряд представляли девять команд, в каждой из которых было по четыре человека. Все они прошли специализированную подготовку и получили разрешение на проведение пожарно-спасательных работ. В процессе соревнований их участники должны были дать смоделированной аварийной ситуации правильную оценку, выявить факторы, которые усложняют проведение спасательных работ, а также оказать первую помощь пострадавшим и вытащить их из поврежденного транспорта, совершив для этого все необходимые манипуляции — разблокировку дверей и демонтаж креплений сидений. Условия, в которых проводились состязания спасателей, были по максимуму приближены к тем, с которыми сотрудники пожарно-спасательных отрядов вынуждены встречаться в реальности, когда выезжают на ликвидацию ЧС на дорогах и участвуют в аварийно-спасательных работах при разного рода ДТП. Это было сделано для того, чтобы спасатели получили возможность продемонстрировать, насколько успешно они справятся в случае настоящей аварии на автотранспорте. Как отметило руководство ФГКУ «27 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. Москве», проведение подобного рода соревнований является крайне важной задачей. В ходе таких состязаний пожарные отрабатывают все навыки, которые впоследствии понадобятся им при ликвидации реальных ЧС, а также тренируются оказывать помощь травмированным людям и совершенствуют уровень собственной профессиональной подготовки. Таким образом, если они столкнутся с необходимостью ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, алгоритм действий будет тщательно отработан, и будут предприняты более эффективные действия по спасению людей. Победителем соревнований стала команда 28 части, специализирующейся на тушении крупных пожаров, которая взяла первое место в справедливой и упорной борьбе.
Фото: пресс-служба Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве