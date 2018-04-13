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Здание «Киевгорстроя» обстреляли из гранатомета
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Здание «Киевгорстроя» обстреляли из гранатомета 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Инцидент произошел около двух ночи 13 апреля.
В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.
Неизвестные попали в отдел продаж «Киевгорстроя». Там был обнаружен хвостовик гранатомета.
Сразу возле отдела продаж «Киевгорстроя» расположен ресторан Хмели-сунели, боковая часть которого также повреждена выстрелом.
Отмечается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.
На месте присутствуют четыре автомобиля полиции.
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