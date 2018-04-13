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На Горьковском шоссе загорелся частный дом
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На Горьковском шоссе загорелся частный дом 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
На кадрах, которые поступили в редакцию, видно, что огонь охватил крышу, одну из стен и дворовые постройки.
На месте работают пожарные расчёты. Радиостанции не удалось получить оперативный комментарий от МЧС, информации о пострадавших пока нет.
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