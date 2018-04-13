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Автовокзал Биробиджана не прошел проверку пожарного надзора
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Автовокзал Биробиджана не прошел проверку пожарного надзора 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Автовокзал в Биробиджане подвергся прокурорской проверке на соблюдение требований пожарной безопасности. В качестве эксперта была приглашена сотрудник МЧС Анастасия Мереуца.
В ходе проверки объекта с массовым пребыванием людей был выявлен ряд нарушений, сообщает ЕАОMedia. Ширина путей эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям; допускается эксплуатация осветительных приборов со снятыми колпаками; в некоторых помещениях датчики пожарной сигнализации расположены на недопустимой близости к осветительным приборам; высота ступеней лестницы на одном из путей эвакуации превышает допустимые нормы.
Кроме того на автовокзале работают арендаторы. Вопрос противопожарной безопасности их объектов остается открытым. При этом арендаторы слабо знают алгоритм действий при пожаре. «Это говорит о формальном подходе к их инструктажу», — отметила эксперт.
Сотрудники пожарного надзора зафиксировали все недостатки. Дальнейшие меры будет предпринимать прокуратура.
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