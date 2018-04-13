Калуга в огне: за сутки выгорело 13,6 гектара 

12 апреля в Калужской области пожарные 96 раз выезжали на тушение горящей сухой травы. 33 пала травы было зарегистрировано в Калуге. Общая площадь возгорания в областном центре составила 13,57 гектара. Днем загорелось поле на территории бывшего агрокомплекса «Тепличный». Этот пожар пришлось тушить дважды — вскоре после того, как возгорание было ликвидировано, огонь вспыхнул снова. Горело поле и у поселка Швейцарская деревня. К счастью, до жилья огонь не дошел. Вечером загорелось поле у деревни Некрасово на Правобережье. Фото А. Мучкина По словам очевидца, огненный фронт шириной около трехсот метров двигался к садоводческим товариществам «Водник» и «Лесник». Пожарные не сразу смогли подъехать к месту возгорания, но в конечном итоге и этот пожар был потушен.