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Назван очаг пожара в 16-этажке в Петрозаводске
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Назван очаг пожара в 16-этажке в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Жильцов во время возгорания пожарным пришлось эвакуировать с окон 9 этажа. Появилось информация о том, что горело в 16-этажном доме на улице Питкярантской. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС).
12.04.2018 г. 14:04. Ул. Сортавальская, д. 5/2. Пожар в жилом доме, ООО «Мастер Ремонт». Повреждено машинное отделение шахты лифта, лестничные площадки 8 и 9 этажей на общей площади 50 кв. метров. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара «1 БИС». Спасено шесть человек, в т.ч. один ребёнок,
— говорится в сообщение ЕДДС. О том, как пожарные эвакуировали жильцов с девятого этажа, читайте здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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