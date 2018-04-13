Закрытие КЦ в Глазове, лжеспасатели в Иркутской области и США в Сирии: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . «Сусанин» по традиции в начале рабочего дня рассказывает о событиях которые произошли накануне поздним вечером или ночью.

В Глазове закроют «Россию»:

Прокуратура вновь выявила нарушения в глазовском киноцентре «Россия». На этот раз сотрудники надзорного органа проверяли исполнение ранее выданного предписания.

В итоге были выявлены нарушения правил пожарной безопасности: не обеспечен минимальный расход воды пожарных кранов, требуемый на пожаротушение; не устранено повреждение толстослойных напыляемых составов (огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными листовыми и другими огнезащитными материалами); не проведена обработка огнезащитным составом стропил и обрешетки кровли и деревянных конструкций сценической коробки; системы пожаротушения сцены и оповещения людей при пожаре на 1-ом и 2-ом этажах находятся в неисправном состоянии. Отметим, что это не все нарушения, который ранее выявила прокуратура.

Надзорный орган еще в ноябре 2016 года внес представление. В связи с неисполнением требований в суд предъявили иск об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Их так и не исправили.

Сейчас подготовлено иск о запрете эксплуатации здания указанного учреждения до устранения нарушений.

Лжеспасатели:

«Такие факты зарегистрированы в ряде субъектов Российской Федерации . В отношении злоумышленников проводятся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении областного управления МЧС России.

Злоумышленники приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений или путём вымогательства денег обещают «решить» вопросы пожарной безопасности объекта.

В руководстве ГУ МЧС России по Иркутской области пояснили, что проверки пожарного состояния торгово-развлекательных центров, объявленные генеральной прокуратурой России после пожара в Кемерово, проводятся исключительно межведомственными группами, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России.

США в Сирии:

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химоружия, отмечает собеседник CNBC.

Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.