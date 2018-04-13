В Башкирии сгорела иномарка

В ночь на 13 апреля жители Стерлитамака стали свидетелями происшествия. Во дворе дома по улице Набережной, 3/1 вспыхнула иномарка SKODA Oktavia. Кадры с места появились в соцсети в группе «БашДТП».

— Водитель подъехал к дому вчера днем. Припарковал машину и ушел. Отчего она сейчас загорелась, непонятно. Хозяину не повезло, иномарка не меньше 700 тысяч стоила, — рассуждают очевидцы происшествия.

Горожане вызвали пожарных. На место прибыли шестеро спасателей и две единицы спецтехники. К утру автомобиль потушили. Причины возгорания выясняют эксперты.