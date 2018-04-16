Опубликовано видео ДТП, унесшего жизнь годовалого ребенка в Башкирии

В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей утром в воскресенье, 15 апреля, на автодороге Уфа Оренбург в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил левый поворот. В момент пересечения полосы встречного движения в него врезалась «Лада Калина», которой он должен был уступить дорогу.

В результате столкновения пострадали дети, находившиеся в салоне «Лады» — трехлетний мальчик и годовалая девочка.

Врачи около часа боролись за жизнь девочки, однако от полученных травм она скончалась, сообщают местные СМИ.