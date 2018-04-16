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Опубликовано видео ДТП, унесшего жизнь годовалого ребенка в Башкирии
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Опубликовано видео ДТП, унесшего жизнь годовалого ребенка в Башкирии 

Вести.Ru 16 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей утром в воскресенье, 15 апреля, на автодороге Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил левый поворот. В момент пересечения полосы встречного движения в него врезалась «Лада Калина», которой он должен был уступить дорогу.
В результате столкновения пострадали дети, находившиеся в салоне «Лады» — трехлетний мальчик и годовалая девочка.
Врачи около часа боролись за жизнь девочки, однако от полученных травм она скончалась, сообщают местные СМИ.
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