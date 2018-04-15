Один ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии

УФА , 15 апреля. / ТАСС /. Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении легковых автомобилей на автодороге Уфа — Оренбург . Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

Инцидент произошел около 9:00 мск на 135-м км дороги. По данным ведомства, на регулируемом перекрестке водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте не уступил дорогу встречной LADA Kalina.

"В результате аварии годовалая девочка и трехлетний мальчик из салона отечественной машины с травмами доставлены в больницу. В течение часа врачи боролись за жизнь девочки, но тяжесть полученных травм оказалась сильнее, и она скончалась", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция, подробности уточняются, добавили в пресс-службе.