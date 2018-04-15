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Один ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии
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Один ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ufa1.ru
УФА, 15 апреля. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще один пострадал при столкновении легковых автомобилей на автодороге Уфа — Оренбург. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.
Инцидент произошел около 9:00 мск на 135-м км дороги. По данным ведомства, на регулируемом перекрестке водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте не уступил дорогу встречной LADA Kalina.
"В результате аварии годовалая девочка и трехлетний мальчик из салона отечественной машины с травмами доставлены в больницу. В течение часа врачи боролись за жизнь девочки, но тяжесть полученных травм оказалась сильнее, и она скончалась", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает полиция, подробности уточняются, добавили в пресс-службе.
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 Ещё 6 источников 
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