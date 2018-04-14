На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки: одну из машин отбросило на отбойник 

Жуткая картина предстала перед взором водителей, которые ехали неподалеку с Толбазами. На трассе столкнулись две иномарки. Удар оказался такой силы, что машины отбросило в разные стороны. Одна из легковушек вылетела на обочину, а вторая налетела на металлический отбойник.
Фото с места ДТП выложили участники крупного автомобильного сообщества «БашДТП».
Как рассказали очевидцы, образовалась небольшая пробка, а на месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется. Что послужило причиной ДТП и кто виноват в случившемся, выяснят дорожные полицейские, которые работают на месте.