Годовалый ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии

В воскресенье, 15 апреля, на трассе в Башкирии авария унесла жизнь годовалой девочки, передает телеканал «360».

Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс‐службу ГИБДД по республике.

Трагедия произошла в 11:00 в Стерлитамакском районе на 135 км автодороги Уфа-Оренбург.

По сообщениям сотрудников ГИБДД по республике Башкортостан, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Kalina.

В результате столкновения пострадали пассажиры Lada — трехлетний мальчик и годовалая девочка. С множественными травмами их срочно госпитализировали в больницу.