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Годовалый ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии
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Годовалый ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
В воскресенье, 15 апреля, на трассе в Башкирии авария унесла жизнь годовалой девочки, передает телеканал «360».
Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс‐службу ГИБДД по республике.
Трагедия произошла в 11:00 в Стерлитамакском районе на 135 км автодороги Уфа-Оренбург.
По сообщениям сотрудников ГИБДД по республике Башкортостан, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Kalina.
В результате столкновения пострадали пассажиры Lada — трехлетний мальчик и годовалая девочка. С множественными травмами их срочно госпитализировали в больницу.
Медики в течение часа боролись за жизнь девочки, но спасти малышку не удалось. От полученных травм она скончалась на операционном столе. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
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