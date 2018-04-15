Годовалый ребенок погиб в ДТП на трассе в Башкирии 

В воскресенье, 15 апреля, на трассе в Башкирии авария унесла жизнь годовалой девочки, передает телеканал «360».
Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс‐службу ГИБДД по республике.
Трагедия произошла в 11:00 в Стерлитамакском районе на 135 км автодороги Уфа-Оренбург.
По сообщениям сотрудников ГИБДД по республике Башкортостан, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Kalina.
В результате столкновения пострадали пассажиры Lada — трехлетний мальчик и годовалая девочка. С множественными травмами их срочно госпитализировали в больницу.
Медики в течение часа боролись за жизнь девочки, но спасти малышку не удалось. От полученных травм она скончалась на операционном столе. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.